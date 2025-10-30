С приближением Хэллоуина в российском обществе возникает множество споров относительно этого праздника. О позиции Русской православной церкви по поводу его празднования рассказал руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

Священник РПЦ призвал 31 октября молиться за души «хэллоуинствующих» россиян.

— Хэллоуин пришел к нам с Запада, а в самих западных странах он тянется с языческих времен. Конечно, современные участники данного «праздника», как правило, открещиваются от какой-либо мистики. Но достаточно посмотреть на атрибуты и символы Хэллоуина, чтобы увидеть духовно отрицательную суть этого явления и реинкарнацию неоязычества. Основные символы Хэллоуина запечатлевают в себе ужас и страх, — пояснил священник.

Береговой отметил, что этот праздник все же является заигрыванием с темной силой. По его мнению, даже если большинство участников праздника стремятся лишь развлечься и пощекотать нервы, при этом само упоминание темной силы и воплощение образов зла не проходит бесследно. Священник подчеркнул, что для православного человека ношение нарядов и масок, изображающих нечисть, неприемлемо даже в шутку. Он сравнил это с произнесением скверных слов или упоминанием дьявола в шутливом контексте.

Береговой добавил, что человек, будучи образом Божьим, должен стремиться отражать в своей жизни и досуге что-то светлое и доброе. Он отметил, что когда душа чиста, внутри больше радости и отпадает потребность в тематике зла, даже если она представлена в веселой форме.

При этом он также выразил мнение, что отечественные аналоги Хэллоуина, такие как Велесова ночь, не лучше. Он указал на то, что в подобных мероприятиях переплетаются атрибуты Хэллоуина и элементы язычества.

— Например, школьникам предлагается инструкция по правильному разделыванию тыкв (ага, исконно русская традиция) и проводится конкурс на лучший костюм в виде «славянских нечистых сил» (как будто они там в аду разных национальностей). Жаль, что сатанизм и язычество так глубоко проникли в наши школы, что подобные оккультные мероприятия проводятся совершенно открыто, — приводит слова Берегового Life.ru.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл еще в 2024 году напомнил, что в России празднование Велесовой ночи, в отличие от Хеллоуина, связано с неоязыческими движениями и воспринимается как угроза истинным ценностям.

Активное обсуждение таких праздников ведется и в Госдуме. Депутат Ярослав Нилов выступил с инициативой переименовать американский Хеллоуин в «день жутких сказок и историй».