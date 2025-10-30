Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

В одной из действующих частных чеченских школ не оказалось ни учебников, ни нужного оборудования. Об этом стало известно из публикации министра образования региона Хож-Бауди Дааева в Telegram.

Как рассказал Дааев, во время проверки оказалось, что оборудование отсутствовало в классах труда и основ безопасности и защиты родины. Кроме того, у детей не было учебников и другой нужной литературы. Из-за этого глава минобра Чечни принял решение перевести всех учеников с пятого по девятый классы в другие школы.

Дааев пообещал пресекать попытки подмены обучения имитацией и назвал халатность администрации школы недопустимой.

