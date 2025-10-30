Журналистка Ксения Собчак в личном блоге прокомментировала наряд главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором она выступила 30 октября в Госдуме.

Собчак обратила внимание на то, что Набиуллина выступала в фиолетовом пальто. Журналистка в шутку предположила, что ей было холодно.

— Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме в пальто — видимо, холодно, — написала Собчак в своем Telegram-канале.

