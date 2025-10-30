Не стало «ленинградского Боба Марли» Андрея Куницына

В Санкт‑Петербурге ушёл из жизни Андрей Куницын — музыкант, чьё имя навсегда вписано в историю российского регги. Артист, известный под псевдонимами DR.I‑BOLIT, I‑BOL и RAS SIMEON, скончался на 68‑м году жизни. Печальную новость сообщил его коллега Герберт Моралес на странице Куницына во «ВКонтакте».

Творческий путь Андрея Куницына начался задолго до того, как он стал культовой фигурой регги‑сцены. Ещё с 1986 года он записывал магнитоальбомы на домашней студии, и неожиданно его музыка нашла отклик далеко за пределами родины. Произведения Куницына обрели поклонников среди африканских студентов, а впоследствии стали известны и в Африке. За самобытный стиль и умение работать с языковыми особенностями регги — такими как dread talk и патуа — Герберт Моралес окрестил его «Бобом Марли из Ленинграда».

В начале 1990‑х Куницын основал группу Rainbow Army Band и регулярно выступал в легендарном петербургском клубе TamTam, где формировалась альтернативная музыкальная культура города. Его энергия и преданность жанру быстро сделали его одной из ключевых фигур российской регги‑сцены.

Особого внимания заслуживает проект «Регги для детей», запущенный в 1992 году. В нём Куницын смело экспериментировал, адаптируя сказки народов мира и стихи советских авторов к редкому для детской аудитории жанру. Эта работа продемонстрировала не только его музыкальное мастерство, но и способность находить неожиданные творческие решения.

На протяжении карьеры Андрей Куницын сотрудничал с множеством коллективов и проектов — от Tribal Roots и DubTV до DiaPositive и The Golden Mean. Он выходил на сцену с группами «Авиа», «Странные игры» и «АукцЫон», привнося в каждое выступление неповторимый регги‑колорит.

Прощание с музыкантом состоится 31 октября в крематории на Шафировском проспекте, 12, в Санкт‑Петербурге. Начало церемонии — в 11:00. Организацией похорон занимается дочь артиста Юлия.