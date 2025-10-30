Умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков

Заслуженный артист России Анатолий Меньщиков ушел из жизни в возрасте 75 лет.

Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в пресс-службе Театра имени Вахтангова, на сцене которого актер прослужил почти 50 лет.

— Соболезнования родным, близким, многочисленным поклонникам таланта артиста, — передает официальный Telegram-канал культурного учреждения.

Анатолий Меньщиков в 17 лет устроился на работу машинистом сцены в Театр на Таганке. Позже он экстренно сменил заболевшего артиста в спектакле Юрия Любимова. Меньщиков также получил профильное образование в Театральном институте имени Щукина.

После этого Меньщиков стал частью труппы Театра имени Вахтангова, на сцене которого сыграл почти в сотне постановок.

Одной из ярких работ последних десятилетий для актера стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш». Их дуэт с Марией Ароновой неизменно срывал аплодисменты