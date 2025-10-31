Будут выбирать сами: в РФ оценили идею ввести «шведский стол» в школах

«Шведские столы» в школах помогут детям стать организованнее, а школам сократить расходы, рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

«Я поддерживаю инициативу введения в школах «шведского стола». Тогда у каждого ребенка будет возможность самому выбирать, сколько и чего класть», – отметил он.

Это, по мнению Володарского, позволит избежать перерасхода продуктов и уменьшить количество отходов. Кроме того, по мнению омбудсмена, если школьники будут сами выбирать еду, это сделает их более самостоятельными.

А система, где «все принесли и убрали», способствует развитию инфантильности, пишет НСН. Ранее глава партии СРЗП Сергей Миронов раскритиковал ростовские школьные столовые. Там поделили детей на «малоимущих» и «детей участников СВО». Политик назвал такое разделение абсолютно недопустимым и заявил, что ответственных за установку табличек необходимо наказать.