В регионе России запретили склонять беременных к аборту

В Республике Алтай запретили склонять беременных к аборту. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

Состав правонарушения включает уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение, выдвижение требований и иные способы воздействия на женщин. О каких санкциях может идти речь, не уточняется. Вероятно, речь идет об административном правонарушении, поскольку уголовное законодательство в соответствии с Конституцией относится к исключительному ведению Российской Федерации. Таким образом, признать правонарушение преступлением и установить за него уголовную ответственность может только Госдума.

Кроме того, 27 октября закон о запрете склонения к искусственному прерывания беременности в конце октября ввели в Кемеровской области.

По данным сайта expert.ru, Республика Алтай и Кузбасс стали 26-м и 27-м регионами России, принявшими такие меры против абортов.

Ранее запрет на пропаганду абортов одобрил парламент Якутии.