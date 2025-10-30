Российский Экспедиционно-туристический центр открыт на Шпицбергене

Открытие Экспедиционно-туристического центра (ЭТЦ) Русского географического общества в Королевстве Норвегия выводит на новый уровень присутствие России в Арктике и развитие международного туризма.

© Русское географическое общество

ЭТЦ на первом этапе будет работать на базе спортивно-культурного центра, а в перспективе переедет в строящийся в Баренцбурге современный научный центр. Одним из ключевых проектов его работы станет создание интерактивной карты объектов российского наследия архипелага Шпицберген.

«Открытие Экспедиционно-туристического центра РГО на Шпицбергене — новый этап нашей работы в высоких широтах Арктики. (…) Наряду с научными и просветительскими задачами центр задуман как современная коммуникационная площадка — он ориентирован не только на посещающих Шпицберген туристов, но и на жителей Баренцбурга», — пояснил вице-президент РГО Артем Манукян.

При этом центр станет одним из пунктов обзорной экскурсии по Баренцбургу, которую ежегодно посещает большое количество иностранных туристов. Они смогут увидеть фильм об истории и деятельности Русского географического общества на английском и русском языках.

Также посетителям центра будут доступны лекции известных ученых и исследователей из Лекториев РГО в Москве и Санкт-Петербурге и фильмы, снятые в экспедициях. Для российских туристов знакомство со Шпицбергеном будет возможно в рамках совместных туристических продуктов РГО и треста «Арктикуголь».

«Открытие центра на архипелаге является очередным этапом активной работы РГО в Арктическом регионе. (…) Со своей стороны поддерживаем идею создания интерактивной карты русского исторического наследия на архипелаге Шпицберген и готовы к сотрудничеству в ее подготовке», — подчеркнул генеральный консул Российской Федерации на архипелаге Шпицберген Андрей Чемерило.

Комплексная карта объектов российского наследия архипелага Шпицберген должна впервые объединить поморские становища XVI века, памятники крупнейших государственных экспедиций, объекты хозяйственной деятельности треста «Арктикуголь» и научные станции. Проект призван систематизировать знания, способствовать сохранению историко-культурного наследия и стать важным инструментом для развития туризма, а также наглядно подтвердить историческую связь России с архипелагом.

Генеральный директор государственного треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов напомнил, что Русское географическое общество сыграло ведущую роль в изучении и освоении Арктики и среди его членов были, в том числе и скандинавы, — король Швеции Карл XVI Густав, норвежские полярники Фритьоф Нансен и Руаль Амундсен.

«Объединяющая людей со всего мира деятельность РГО и расширяющаяся с каждым годом география этой деятельности дают возможность все большему числу путешественников побывать в труднодоступных местах нашей планеты», — констатировал он.

Напомним, что ранее Экспедиционно-туристический центр Русского географического общества был открыт в Бразилии. Он был организован на базе Фонда Алейшо Белова в Салвадоре. Среди миссий ЭТЦ в Бразилии - организация участия, как иностранцев, так и россиян, в научных и туристических проектах, а также сотрудничество с образовательными учреждениями Бразилии.