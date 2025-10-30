Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

Томский митрополит Ростислав посоветовал россиянам, которые изменили женам, ничего не раскрывать и идти в церковь. С таким заявлением священнослужитель выступил в телеэфире, передает Telegram-канал «Расстрига».

По мнению митрополита, мужчина, оказавшийся в подобной ситуации, должен поступать разумно.

«Ведь быть честным — это не значит на каждом углу каждого оповещать о том, что было в нас. Здесь куда более важно — очистить свою совесть в таинстве покаяния и прийти на исповедь», — уверен Ростислав.

Он отметил, что рассказывать жене об измене следует, если это «позволит укрепить семью». Митрополит пояснил, что при других обстоятельствах такое признание может все разрушить.

