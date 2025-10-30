В Новосибирской области заявили о переполненности приютов для бездомных животных

Все приюты для безнадзорных животных в Новосибирской области заполнены до предела, в каждом содержится по 200-250 собак.

© globallookpress.com

Об этом сообщил журналистам начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

"На сегодняшний день в Новосибирске и Новосибирской области около 20 приютов, где происходит вся процедура надлежащего ухода и содержания за бесхозяйными животными <…> Они переполнены," - сказал он. В каждом приюте содержится до 250 животных, уточнил Шмидт ТАСС.

В регионе работают 2 муниципальных и 17 частных приютов, в которых содержится около 2,6 тыс. животных, пояснили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. При этом дополнительная потребность в местах составляет порядка 1 тыс.

Большинство приютов работают по программе "Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат" (ОСВВ) и выпускают животных обратно на прежнее место обитания. Но, по словам Шмидта, эта программа создает определенные проблемы.

"Вы дикую собаку изъяли, воткнули ей чип, поставили прививку, разрезали живот и зашили, отпустили в среду обитания. Что она после этого будет делать с человеком? Если она еще не социализирована и имеет некие факторы немотивированной агрессии", - сказал он ТАСС.

Заксобрание Новосибирской области 30 октября одобрило в первом чтении законопроект, предполагающий в том числе умерщвление агрессивных безнадзорных животных. Проект предусматривает создание пунктов временного содержания животных, определение порядка их деятельности и закрытый перечень оснований для эвтаназии. В пояснительной записке к проекту говорится, что стерилизация животных без владельцев не гарантирует снижение проявляемой ими агрессии.

"Агрессивное поведение, вызванное страхом, стрессом, болезненным состоянием или территориальными претензиями, может сохраняться даже после стерилизации", - говорится в документе.

Также уточняется, что с учетом наличия отдаленных и малонаселенных местностей в регионе, где строительство приютов затруднительно и финансово необоснованно, наличие пунктов временного содержания животных может быть эффективно. В правительстве региона заявили, что реализацию закона об обращении с животными без хозяев поставят под строгий общественный контроль.

Президент фонда защиты животных "Верность" в Новосибирске Галина Верещагина заявила ТАСС, что не поддерживает законопроект об умерщвлении безнадзорных животных.

"Любую собаку можно в порядок привести, любую социализировать. Нужны время и силы", - заявила она агентству.

В приюте "Верность" содержится около 200 собак, многие живут там более 15-20 лет. По ее словам, приют существует исключительно на частные пожертвования - ежедневно требуется 160 кг мяса, есть долги перед поставщиками продуктов на 58 тыс. рублей. Ранее в городе состоялась акция протеста против законопроекта.

Безнадзорные животные в регионе

В январе 2025 года был зафиксирован гибели человека в результате нападения безнадзорных животных. Ранее в регионе неоднократно фиксировали случаи нападения собак на людей. С начала 2025 года в Новосибирской области было обнаружено 5,8 тыс. животных без владельцев, из них 5 тыс. собак и 804 кошки.

Вопрос размещения безнадзорных животных остро стоит в Новосибирске. По данным мэрии города, единственный действующий муниципальный приют вмещает только 100 животных, тогда как за год через отлов проходят более 650 особей. Строительство нового приюта планировали несколько лет. Новый пункт временного содержания безнадзорных животных планировали открыть в городе до конца 2025 года. Проект еще одного приюта направлен на экспертизу.

Для организации нового приюта в Татарском округе в областной бюджет на 2026 год заложено 12,1 млн рублей на проектную документацию, капитальный ремонт здания оценивается в 150 млн рублей. Также по программе "ОСВВ" общественному фонду "Бумеранг добра НСК" выделен земельный участок площадью почти 15 тыс. кв. м для размещения приюта.