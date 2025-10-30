Россиянам назвали главную опасность Хэллоуина

Празднование Хэллоуина можно рассматривать как скрытую оккультную практику, которая негативно влияет на духовное состояние общества. Такое мнение выразил в беседе с депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов, передает News.ru.

Депутат утверждает, что под видом безобидного досуга внедряется идеология, противоречащая традиционным российским ценностям. По его словам, «под видом Хэллоуина — безобидного карнавала и детских развлечений — в наше общество активно продвигается идеология, глубоко чуждая православному мировоззрению».

По мнению Иванова, пропаганда образов смерти, нечистой силы и потустороннего мира несет в себе опасность. Она размывает нравственные ценности и ослабляет духовную устойчивость человека. Вместо того чтобы принимать участие в сомнительных праздниках, корни которых уходят в чуждые нам языческие и оккультные традиции, стоит обратить внимание на богатое культурное наследие нашей страны, отметил Иванов.

Он подчеркнул, что особенно важно обратить внимание на влияние таких мероприятий на молодое поколение, которое не всегда понимает их разрушительную природу. По его мнению, родители должны задуматься о том, каким ценностям они следуют и чему учат своих детей.