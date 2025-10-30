В Госдуме ответили на призыв запретить «Машу и Медведя»

Предложение ограничить показ в России мультсериала «Маша и Медведь» — полный абсурд. Из-за подобных призывов граждане начинают сомневаться в адекватности общественников и депутатов.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 30 октября, заявил председатель Либрельно-демократической партии России Леонид Слуцкий.

— Не надо искать врага там, где его нет. Такими темпами можно и «Простоквашино» запретить: там ребенок из дома ушел, родители оставили дядю Федора одного в деревне, — передает слова народного избранника ТАСС.

Общественный деятель Вадим Попов ранее предложил ограничить показ мультсериала на телевидении и стримингах. Он считает, что проект противоречит российским традиционным ценностям.

Председатель комитета Государственной по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала эту идею и и призвала запретить блогеров с такими «глупыми инициативами».

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что на российских онлайн-площадках и рекламных баннерах все чаще появляются анонсы турецких сериалов, что вызывает обеспокоенность у представителей власти.