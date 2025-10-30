Священники осудили Хэллоуин и предупредили о духовной опасности

Салехардская епархия открыто выступила против проведения Хэллоуина на территории ЯНАО и всей России.

В пресс-службе организации подчеркнули, что этот праздник не относится к национальным традициям, а навязан обществу извне и лишь способствует популяризации нечистой силы.

«Хэллоуин не являлся и не является нашим праздником. В его современной форме он символизирует возвеличивание нечисти и наносит вред духовной составляющей человека. У россиян есть свои исконные праздники, и именно их важно поддерживать», — цитирует URA.RU представителя епархии.

Отметим, что в России Хэллоуин отмечается 31 октября исключительно по инициативе энтузиастов и не имеет официального статуса. Тем не менее, праздник становится всё более заметным в молодёжной среде, чаще воспринимается как повод для костюмированных вечеринок, но, по мнению церкви, он несёт в себе опасные смыслы, далекие от добра и святости.