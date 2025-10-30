В России прошла акция #Перевернем мир

Более почти 6,8 миллионов человек смогли узнать о дислексии. Именно такой общий охват получила акция #Перевернем мир. На неделю 12 крупных компаний поменяли свои логотип, и это наглядно показало, каким видят мир люди с дислексией.

© Пресс-служба

Свои логотипы на неделю изменили компании «IL Патио», «Командор», «Магнит», сеть магазинов «Подружка», «СМ-Клиника», Spirit Fitness, парк развлечений «Остров Мечты», Rambler&Co, «Мир кубиков», «Командор», а также АНО «Школа героев», оператор каршеринга «Ситидрайв», сеть семейных развлекательных центров TeikaBoom и Национальные проекты. Это было сделано, чтобы обратить внимание людей на трудности в освоении навыков чтения, письма и счета, с которыми сталкивается более 20% населения планеты.

В результате акции более 50 каналов в соцсетях рассказали о проекте, а общий охват составил более 760 000 просмотров. Кроме того, акцию поддержали СМИ. Вышло 25 публикаций о трудностях, с которыми сталкиваются люди с дислексией в процессе обучения. Общий охват кампании составил 6,8 миллионов.

Акция #Перевернем мир прошла в рамках VII Всероссийской недели осведомленности о дислексии. Ее проводит Ассоциация родителей детей с дислексией, чтобы обратить внимание на сложности, которые испытывают такие люди во время учебы. Дело в том, что все эти дети и взрослые физически и умственно здоровы, но воспринимают буквы и цифры иначе.

«Неделя осведомленности о дислексии 2025 подарила важный разговор. Акция позволила на миг взглянуть на мир чтения глазами человека с дислексией. Пусть это лишь приблизительное отражение, оно помогает почувствовать путь, который каждый день проходят наши дети и взрослые. Мы искренне благодарны нашим партнерам за поддержку и участие в этой важной инициативе!» — заявила Мария Пиотровская, основатель и учредитель Ассоциации родителей детей с дислексией.

Главная цель ассоциации — кардинально изменить отношение к детям с дислексией. Объяснить родителям, что неправильно пишут и читают их дети не из-за невнимательности и лени. Ребенок с дислексией просто нуждается в поддержке и помощи, а по мере взросления при использовании специальных техник даже может достичь выдающихся результатов. Сейчас известны многочисленные примеры, когда люди с дислексией смогли преодолеть все трудности и стали знаменитыми. В частности, английская писательница Агата Кристи сделала письмо, которое ей давалось с трудом, своей профессиональной деятельностью. Нелегко было учиться в школе известным актерам — Киану Ривзу и Энтони Хопкинсу, но они смогли построить успешную карьеру в кино. Когда родители будут знать, как помочь своим детям, возможно, мир получит больше великих ученых и творческих людей.