«Стабильный спрос»: названа самая популярная у россиян профессия

Исследование hh.ru показало, что профессия менеджера по продажам продолжает оставаться самой востребованной в России. В третьем квартале 2025 года количество откликов на вакансии этой специальности превысило 11,5 млн, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает kp.ru.

На втором месте по популярности находятся программисты, которые привлекли более 8,5 млн откликов, а на третьем месте — маркетологи, с числом откликов более 4,5 млн.

Эксперт Яков Якубович выделяет три ключевых причины популярности первой профессии: низкий порог входа, высокую прибыльность и устойчивый спрос. Он также подчеркивает, что рынок труда активно формирует потребность в менеджерах по продажам, предлагая более 348,5 тысяч вакансий в первом полугодии 2025 года.

Среди высокодоходных направлений продаж выделяют B2B-решения, недвижимость, автомобили и розничную торговлю.

Медианная зарплата менеджеров составляет 79,2 тыс. рублей. Яков Якубович прогнозирует, что роль менеджеров по продажам будет меняться: автоматизация рутинных задач увеличит спрос на специалистов, способных вести сложные переговоры и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.