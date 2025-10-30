В России захотели штрафовать за празднование Хэллоуина

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов захотел штрафовать граждан и компании за празднование Хэллоуина. О своем предложении он рассказал подробно Life.

Общественник отметил, что стоит применять административную ответственность к барам, кафе, ресторанам, которые используют атрибутику данного праздника.

По мнению Иванова, празднуя Хэллоуин, россияне пропагандируют культ мрака и смерти. Он счел «святым долгом» оградить детей и общество от этого.

Парламентарий подчеркнул, что следует просвещать молодое поколение о вреде заимствованных праздников и о том, как они размывают рамки российской культуры.

Запрет Хэллоуина Иванов отнес к вопросу национальной безопасности и духовного здоровья нации.

Ранее юрист Олег Зернов рассказал, что за демонстрацию в Хэллоуин символики, которая может ассоциироваться с сатанизмом (Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов) можно нарваться на административный арест.