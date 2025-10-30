ФСБ заявила о росте случаев получения гражданства России с преступным умыслом

В условиях значительного миграционного потока все чаще фиксируются случаи, когда иностранные граждане приобретают российское гражданство с преступным умыслом, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Сотрудник ФСБ сообщил, что в России участились случаи, когда иностранцы получают гражданство с преступным умыслом, передает ТАСС. По его словам, ситуация осложняется значительным миграционным потоком.

Он уточнил, что для радикально настроенных лиц получение российского паспорта становится инструментом проникновения и прикрытия. Оперативник ФСБ отметил, что это влечет последующее вовлечение новых граждан в действия криминальных сообществ.

Ранее ФСБ заявила, что этническая банда легализовала более 1 тыс. мигрантов в Москве и области.

МВД сообщило, что в мае 2025 года число преступлений, совершенных иностранцами в России, выросло на 15%.

МВД также аннулировало более 2 тыс. документов у мигрантов из-за фиктивных браков.