Стало известно о состоянии девочки из Башкортостана, выброшенной отцом из окна

Состояние трехлетней девочки из Уфы, выброшенной отцом из окна, улучшилось. Ее перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение Российской детской клинической больницы Минздрава России.

Инцидент произошел 9 октября. Мужчина, которому 34 года, выбросил ребенка с четвертого этажа. Он стоял на учете у психиатра. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии и сразу прооперировали. Против отца возбудили дело о покушении на убийство.

Врачи сообщают, что ребенок начал двигать руками и ногами, может глотать и говорить. Девочка дышит самостоятельно. Сейчас ей продолжают лечение и наблюдают врачи разных профилей.

Она находится в палате вместе с матерью. В клинике подчеркнули, что девочка получает все нужное лечение в полном объеме.