Найден способ решить одну из главных проблем с туалетами в России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев нашел способ решить одну из главных проблем с туалетами в России. Глава региона предложил дополнительно маркировать влажные салфетки и влажную туалетную бумагу, чтобы сократить число засоров канализации, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о средствах личной гигиены из нерастворимых материалов на основе синтетических волокон. Воробьев предлагает дополнительно предупреждать пользователей на упаковке, что такую продукцию не стоит смывать в унитаз, а также научить их правильно утилизировать отходы. Это, по мнению главы Подмосковья, должно снизить число засоров, улучшить экологическую обстановку, а также сократить расходы на обслуживание коммунальной инфраструктуры.

Под Москвой в среднем на отдельных локальных очистных сооружениях собирается около 20 тонн мусора в сутки — 80 процентов от этого объема приходится на средства личной гигиены и пищевые отходы, уточняет Воробьев. Именно эти отходы чаще других становятся причинами засоров, наносят ущерб очистному оборудованию и в результате становятся причиной перебоев в подаче коммунальных ресурсов и прочих технологических нарушений.