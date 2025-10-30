Освобожденная в Мьянме россиянка отправилась в Россию

Российская гражданка, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме, отправилась прямым рейсом в Россию из Китая, сообщило российское консульство в Гуанчжоу (провинция Гуандун в Китае).

Сотрудникам российского генконсульства в Гуанчжоу удалось добиться освобождения гражданки России, ранее задержанной в Мьянме, указали в дипмиссии, передает ТАСС.

Она была вывезена из страны и направлена в Россию прямым рейсом из Китая.

Россиянка уже в самолете, указал вице-консул Иван Рымарь.

Возвращение оказалось затруднено отсутствием у соотечественницы документов, удостоверяющих личность.

Российское посольство в Китае, согласовав действия с МИД КНР, обеспечило ей въезд в провинцию Юньнань, расположенную на границе с Мьянмой.

Ранее сообщалось, что освобожденная россиянка оказалась в Мьянме после приглашения на работу в Таиланде, где ее принудительно вывезли и привлекли к деятельности нелегального кол-центра.

Мьянмская армия ранее провела операцию в штате Карен и освободила свыше 2 тыс. человек из мошеннического кол-центра. Посольство России в Таиланде начало выяснять обстоятельства задержания около 20 россиян на острове Пханган.