В Башкортостане студентов колледжей стало больше, чем студентов вузов
Республика Башкортостан подтвердила статус одного из лидеров страны по масштабам системы среднего профессионального образования (СПО).
Как сообщил министр образования региона Ильдар Мавлетбердин на заседании Государственного Собрания республики, подготовка кадров ведется по 170 специальностям и 88 рабочим профессиям.
«Нам удалось сохранить сеть и систему подготовки специалистов и рабочих. Контингент обучающихся в текущем году с учетом приема составил более 119 тысяч человек, по этому количеству мы превысили количество студентов высших учебных заведений», – отметил Мавлетбердин.
Система СПО становится стратегическим звеном и осознанным выбором молодежи. В этом году на программы СПО поступили 38 тысяч абитуриентов, 66 % выпускников 9-х классов выбрали этот путь. Конкурс составил в среднем 3 человека на место.
Ключевым драйвером развития стал федеральный проект «Профессионалитет». С 2022 года удалось модернизировать 19 колледжей, а в следующем году к ним добавятся еще 8. На эти цели привлечено 2,4 млрд рублей из федерального бюджета и 1,3 млрд рублей из республиканского на капитальный ремонт. Благодаря этому Башкортостан занимает первое место в России по количеству создаваемых образовательно-производственных центров.
«Созданные кластеры успешно функционируют. Выстроены конструктивные отношения с работодателями, представители работодателей принимают непосредственное участие в управлении колледжами, входят в состав управляющего совета, принимают участие в разработке образовательных программ», – пояснил глава минобра республики.
Участие в проекте дало ощутимые результаты: средний балл поступления на рабочие профессии вырос с 3,8 до 4,3, а конкурс достиг 4 человек на место. Активно развивается целевое обучение: если в 2022 году было заключено 637 договоров, то в 2025-м – уже 4307.
Мониторинг трудоустройства выпускников «Профессионалитета» (в него входят 4 колледжа) в 2025 году показал, что 67 % выпускников трудоустроены, 9 % продолжили обучение в вузах, а 14 % проходят службу в Вооруженных Силах РФ. С учетом всех каналов занятости, доля распределенных выпускников достигла рекордных 91 %.
Для синхронизации системы СПО с потребностями экономики при главе республики создан специальный совет. В текущем учебном году дополнительно выделено 2000 бюджетных мест, в основном для машиностроения, здравоохранения и ИТ. Это позволило удовлетворить кадровые потребности ключевых предприятий региона.
Как отметил министр, современный колледж стал передовой площадкой, гибко реагирующей на вызовы рынка труда, а выбранный регионом курс развития СПО является единственно верным в текущей ситуации.
