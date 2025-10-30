Жителей российского региона предупредили о 10-балльных землетрясениях

В отдельных районах Камчатки возможны землетрясения магнитудой до 10. О такой опасности предупредили жителей российского региона Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пишет РИА Новости.

По данным последних исследований, угроза 10-балльных землетрясений существует для Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска.

«Дополнительным разрушительным фактором при таких событиях является "разжижение грунтов", приводящее к потере устойчивости любых объектов инфраструктуры», — добавил директор института Алексей Озеров.

Снизить риски для людей помогут законодательный переход на малоэтажное строительство (в зданиях должно быть не более 2-3 этажей) и проведение высокотехнологичных вибро-тестирований новых строительных проектов.

Сейчас, по словам ученого, в регионе есть проблемы с застройкой.

«В настоящее время города полуострова спроектированы и застраиваются таким образом, что микрорайоны состоят из десятков многоэтажных домов с узкими проездами и отсутствием зон, свободных от строений», — пояснил ученый.

Ранее стало известно, что за сутки на Камчатку обрушились 10 землетрясений. Магнитуда подземных толчков достигала 5 баллов.