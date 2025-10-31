30 октября: какой праздник отмечают в России и мире

В России 31 октября отмечают шуточный праздник «Тыквенный спас», а на Западе празднуют Хеллоуин. Православные вспоминают евангелиста Луку. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 31 октября 2025 года в России и мире, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День работников СИЗО и ФСИН России

31 октября 1963 года в СССР учредили Следственные изоляторы (СИЗО). Именно к этой дате и приурочен профессиональный праздник работников уголовно-исправительной системы, установленный в 2006 году.

На данный момент в России функционируют 204 следственных изолятора и 75 перепрофилированных помещений, восемь тюрем, 647 исправительных колоний и 18 воспитательных колоний для несовершеннолетних.

«Тыквенный спас»

Шуточное предложение отмечать этот праздник в ответ на западный Хеллоуин прозвучало в ижевской школе № 16 в 2023 году. По мнению ее сотрудников, «Тыквенный спас» — более оптимистичное мероприятие, прославляющее дары природы и никак не связанное с нечистью.

При этом важно понимать, что «Тыквенный спас» не относится к православным праздникам и не признается церковью. Тем не менее отметить веселый День тыквы можно, порадовав себя и близких блюдами из осенних плодов.

Праздники в мире 31 октября

Хеллоуин (День Всех Святых)

Праздник зародился у древних кельтов, живших на территории современных Ирландии и Шотландии. Староирландское название «Самайн» означает «конец лета» и переход к темной части года. Кельты верили, что в это время приоткрывается дверь между земным и потусторонним мирами. Чтобы отпугнуть злых духов, которые могли пробраться с того света, люди наряжались в звериные шкуры и оставляли у дверей угощения.

С приходом христианства Самайн слился с католическим Днем Всех Святых. Слово «Хеллоуин» — сокращение фразы All Hallows Even, что переводится как «вечер Всех Святых», то есть канун праздника. В настоящее время Хеллоуин отмечают во многих странах, правда в России он не так популярен, как, например, в США.

Международный день Черного моря

31 октября 1996 года Россия, Украина, Болгария, Румыния, Турция и Грузия подписали в Стамбуле стратегический план действий по спасению Черного моря, в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов.

В водах Черного моря обитают 270 видов многоклеточных водорослей и 2,5 тысячи видов животных. Его характерной особенностью является полное отсутствие жизни на глубинах свыше 150-200 метров из-за насыщения глубинных слоев воды сероводородом. Помимо прочего, Черное море — один из ключевых районов транспортных перевозок и крупный курортный регион.

Какие еще праздники отмечают в мире 31 октября

Международный день хоккейного вратаря; Всемирный день экономии; День темной материи.

Какой церковный праздник 31 октября

День памяти апостола и евангелиста Луки

Согласно преданию, Лука был послан на первую проповедь еще при жизни Христа на земле. Считается, что именно он написал первые иконы Богородицы и первоверховных апостолов — Петра и Павла. Последний помогал Луке в составлении Евангелия.

В работе над жизнеописанием Христа Лука стремился наиболее полно и хронологической последовательности описать все, что было известно христианам об Иисусе. Также он много внимания уделил учению о всеобщности спасения и о вселенском значении евангельской проповеди. Кроме того, Луку считают автором книги Деяний, которая повествует о трудах и подвигах святых апостолов после Вознесения Христа.

Какие еще церковные праздники отмечают 31 октября

День памяти мученика Марина Аназаровского; День памяти преподобного Иулиана Персиянина; День памяти великомученицы Златы (Хрисы); Обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.

Приметы на 31 октября

По народному календарю 31 октября — день Луки Голодного. В старину в это время проводили луковые базары и старались есть как можно больше этого овоща, так как считалось, что в Луков день он особенно целебен.

Если в этот день не лег первый снег, то зима будет поздняя. Если кошка чаще обычного точит когти — стоит ждать морозов. Если ночью луна яркая, значит, и день будет ясным.

Кто родился 31 октября

Советский актер, народный артист СССР известен широкому зрителю по ролям в картинах «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля», «Белорусский вокзал», «12 стульев» и многих других. Кроме того, Папанов озвучил около ста мультфильмов, а Волк из мультсериала «Ну, погоди!» стал его визитной карточкой.

Христофор Колумб (1451-1506)

Считается, что знаменитый испанский мореплаватель и картограф родился между 26 августа и 31 октября. В 1492 году Колумб открыл для европейцев Америку — при этом всю свою жизнь он был убежден, что его корабли пристали к берегам Азии. Колумб стал первым, кто совершил плавание по Карибскому морю, но об открытии совершенно нового континента даже не подозревал.

Кто еще родился 31 октября

Ян Вермеер (1632-1675) — голландский живописец; Питер Джексон (64 года) — новозеландский режиссер и продюсер; Роб Шнайдер (62 года) — американский актер; Раиса Рязанова (81 год) — советская и российская актриса.