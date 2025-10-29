Захарова призвала бороться с навязываемой женщинам «идеологией эгоизма»

Аксинья Кравченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала бороться с «идеологией эгоизма», которую навязывают женщинам. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова призвала бороться с навязываемой женщинам «идеологией эгоизма»
© Global Look Press

Захарова уточнила, что речь идет об идеологии, заставляющей женщину думать, что «она только сама для себя». По ее словам, данные мысли высказывают те, кто считает себя прогрессивными и выступающими за свободу женщин, однако при этом подходе они лишаются многих возможностей в жизни.

«Нам нужно с этим бороться. Это только сужает те возможности, которые есть у женщины», — сказала Захарова.

Она считает, что борьба с «идеологией эгоизма» является задачей ее поколения и того, что идет за ним. Для этого, по мнению Захаровой, необходимо сформировать определенную среду, где естественные, отработанные и прожитые веками и тысячелетиями возможности женщины «займут свое подобающее место».

«Женщина может быть всем, кем она захочет быть», — заключила она.
1