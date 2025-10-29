Захарова призвала бороться с навязываемой женщинам «идеологией эгоизма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала бороться с «идеологией эгоизма», которую навязывают женщинам. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова уточнила, что речь идет об идеологии, заставляющей женщину думать, что «она только сама для себя». По ее словам, данные мысли высказывают те, кто считает себя прогрессивными и выступающими за свободу женщин, однако при этом подходе они лишаются многих возможностей в жизни.

«Нам нужно с этим бороться. Это только сужает те возможности, которые есть у женщины», — сказала Захарова.

Она считает, что борьба с «идеологией эгоизма» является задачей ее поколения и того, что идет за ним. Для этого, по мнению Захаровой, необходимо сформировать определенную среду, где естественные, отработанные и прожитые веками и тысячелетиями возможности женщины «займут свое подобающее место».