Отец Маска рассказал о впечатливших его городах России

Отец главы Tesla и SpaceX Илона Маска Эррол рассказал, что во время визита в Россию его больше всего впечатлило городское планирование Москвы и Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Маск отметил, что является инженером по профессии и образованию, поэтому для него было «удивительно, что улицы в Москве и Казани широкие и с таким хорошим уличным освещением».

«Для большинства это скучно, но для меня, как инженера, очень интересно проследить мысль, стоящую за этим», — добавил он во время выступления в московском офисе IT-компании Ivideon.

Также хорошее впечатление в Москве и Казани на отца американского предпринимателя произвели учебные заведения, которые он посетил.

Отдельно Маск выделили город Суздаль, который тоже удивил его. Он подчеркнул, что в США и в родной ему Южно-Африканской Республике людей часто удручает состояние инфраструктуры.

Ранее отец Маска восхитился красотой россиянок. По его мнению, женщины из других стран должны брать с них пример в вопросе ухода за собой.