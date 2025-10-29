В Вологодской области исчезло озеро

В Вологодской области неожиданно исчезло озеро Шимозеро. Об этом сообщает издание «Родина».

Шимозеро занимает площадь около восьми квадратных километров и расположено в Вытегорском районе региона. Вода в нем ушла в образовавшуюся на дне воронку. Этот водоем классифицируется как периодически исчезающее карстовое озеро, так как на его дне протекает ручей под говорящим названием Черная Яма.

Шимозеро исчезает не в первый раз, и изучением этого явления уже давно занимаются гидрологи, говорится в материале.

Обратная ситуация произошла в прошлом месяце в Крыму. На полуострове вновь «ожило» одно из самых известных мест региона — озеро Сасык-Сиваш. Водоем, который практически исчез летом из-за сильной засухи, снова наполнился водой и приобрел свой характерный розовый цвет после обильных дождей. Еще в августе знаменитое озеро больше напоминало соляные отложения, и, чтобы увидеть воду, туристам приходилось проходить десятки метров по пересохшему дну. Местные жители отметили, что такого серьезного высыхания Сасык-Сиваша ранее не наблюдали. Однако всего за месяц сильные осадки смогли вновь наполнить водоем.