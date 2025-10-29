Дуров сделал неожиданное заявление о жизни в Дубае

Гендиректор Telegram Павел Дуров заявил, что ему все больше нравится жить в Дубае. Его слова приводит РИА Новости.

Дуров отметил, что с его последнего выступления в Дубае прошло уже более года.

«За этот год много произошло. Я провел какое-то время в Париже. Не знаю, как вы, а я чем больше времени провожу в Европе, тем больше мне нравится Дубай», — признался он на конференции Blockchain Live 2025.

Напомним, что Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. При этом уже через несколько дней его отпустили под залог в пять миллионов евро, запретив покидать Францию и обязав дважды в неделю отмечаться в полиции. Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В марте 2025 года власти Франции разрешили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель в виде исключения.