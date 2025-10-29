Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева прокомментировала жалобу родственников убитого Михаила Хачатуряна, которого посмертно признали виновным в применении насилия к дочерям. Адвокат сестер Алексей Першин отмечал, что признание отца невиновным будет означат, что девушки не оборонялись, а убили его. Кроме того, родственники хотят обелить честь Хачатуряна, говорил юрист.

«Изначально, когда дело против Михаила Хачатуряна было возбуждено, у следствия были факты, которые позволяли делать выводы о том, что он совершал насильственные действия по отношению к дочерям. Следствие достаточно долго разбиралось. Мне казалось, что это все было очень профессионально со стороны следствия. Поэтому решение, которое в итоге вынес суд, на мой взгляд, абсолютно обоснованно и законно. Понятно, что родственники Михаила Хачатуряна с самого начала его защищали. С самого начала они были настроены против дочерей, которые совершили преступление. Их тоже можно понять. Им, вероятно, сложно представить, что близкий родственник совершал все то, в чем обвинялся. Там были сложные отношения в семье», - сказала Меркачева.

Член СПЧ поделилась, что общалась с сестрами Хачатурян, когда их арестовали. По словам Меркачевой, им не было оснований не поверить – одна из девушек рассказала, что какой бы срок не дали, это не будет иметь значения по сравнению с тем «адом», который они прошли.

«Как мне кажется, есть основания надеяться, что все-таки девушки подтвердят тот факт, что они оборонялись, что жили в атмосфере постоянных угроз, в атмосфере, когда родной отец совершал против них страшные преступления. У меня никогда не было сомнений по этому поводу. Почему? Потому что я общалась с девочками, когда их только арестовали. Я видела их, слышала, что они говорили. Это не было похоже на то, что они что-то придумывают или оправдывают. В качестве примера приведу слова одной из дочерей, которая сказала, что самое страшное, что с ними произошло, позади, и что бы дальше не было, какой бы срок не дали, все это уже не имеет значения. Потому что они действительно прошли через ад, настоящий ад», - поделилась Меркачева.

Ранее член СПЧ прокомментировала сайту «Страсти» домашний арест блогера Лерчек. Она считает, что, когда обвиняемого не помещают в СИЗО, это уже победа.