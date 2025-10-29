«Настоящий ад»: член СПЧ Ева Меркачева прокомментировала новый суд против сестер Хачатурян
Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева прокомментировала жалобу родственников убитого Михаила Хачатуряна, которого посмертно признали виновным в применении насилия к дочерям. Адвокат сестер Алексей Першин отмечал, что признание отца невиновным будет означат, что девушки не оборонялись, а убили его. Кроме того, родственники хотят обелить честь Хачатуряна, говорил юрист.
«Изначально, когда дело против Михаила Хачатуряна было возбуждено, у следствия были факты, которые позволяли делать выводы о том, что он совершал насильственные действия по отношению к дочерям. Следствие достаточно долго разбиралось. Мне казалось, что это все было очень профессионально со стороны следствия. Поэтому решение, которое в итоге вынес суд, на мой взгляд, абсолютно обоснованно и законно. Понятно, что родственники Михаила Хачатуряна с самого начала его защищали. С самого начала они были настроены против дочерей, которые совершили преступление. Их тоже можно понять. Им, вероятно, сложно представить, что близкий родственник совершал все то, в чем обвинялся. Там были сложные отношения в семье», - сказала Меркачева.
Член СПЧ поделилась, что общалась с сестрами Хачатурян, когда их арестовали. По словам Меркачевой, им не было оснований не поверить – одна из девушек рассказала, что какой бы срок не дали, это не будет иметь значения по сравнению с тем «адом», который они прошли.
«Как мне кажется, есть основания надеяться, что все-таки девушки подтвердят тот факт, что они оборонялись, что жили в атмосфере постоянных угроз, в атмосфере, когда родной отец совершал против них страшные преступления. У меня никогда не было сомнений по этому поводу. Почему? Потому что я общалась с девочками, когда их только арестовали. Я видела их, слышала, что они говорили. Это не было похоже на то, что они что-то придумывают или оправдывают. В качестве примера приведу слова одной из дочерей, которая сказала, что самое страшное, что с ними произошло, позади, и что бы дальше не было, какой бы срок не дали, все это уже не имеет значения. Потому что они действительно прошли через ад, настоящий ад», - поделилась Меркачева.
