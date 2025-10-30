Минобрнауки выделит вузам 620,5 тысячи бюджетных мест в 2026/2027 учебном году

Министерство науки и высшего образования России в 2026/2027 учебном году выделит высшим учебным заведениям 620,5 тысячи бюджетных мест, сохранив показатель на уровне прошлого года. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

— Общий объем контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год, распределяемый на конкурсной основе, сохранится на уровне прошлого года и составит 620,5 тысяч бюджетных мест, из которых воссоединенным регионам установлено порядка 28,5 тысячи мест, — уточнил министр.

Фальков добавил, что из этого количества на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения планируется выделить 371 тысячу бюджетных мест. Такое число обеспечит доступность высшего образования для выпускников школ на уровне не менее 57,5 процента. Кроме того, количество бюджетных мест в регионах намерены увеличить до 73,4 процента, передает Telegram-канал Правительства России.

29 октября Минобрнауки подготовило проект приказа, которым предлагается ввести минимальный порог в 50 баллов по ЕГЭ для абитуриентов, которые хотят поступить на платные места в университеты. Документом предлагается увеличить на 10 процентов число платных мест по специальностям, где число студентов, учащихся по контракту, составляет более половины общего числа обучающихся. Также вузы смогут уменьшать количество платных мест без необходимости предоставлять дополнительные аргументы для этого решения.