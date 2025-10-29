Дуров пошутил на конференции и столкнулся с неожиданной реакцией зала

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пошутил о мошенничестве через мессенджер во время конференции Blockchain Life 2025 в Дубае и столкнулся с неожиданной реакцией зала. Запись его выступления доступна на YouTube.

Предприниматель отметил, что за год в его жизни произошли значимые события. В частности, Дуров заявил, что некоторое время провел в Париже, намекнув на свой арест в августе 2024 года. Также он отметил, что в Telegram появился сервис Mini Apps.

«Поднимите руку, кого обманули через Telegram Mini Apps? В зале немало рук, неожиданно. Я лично не знаю никого, кого бы обманули на деньги. Однако все мои друзья стали богаче», — пошутил предприниматель.

Ранее Дуров рассказал об условиях во французской тюрьме. По словам основателя Telegram, в его камере стояла узкая бетонная кровать и не было окон.

Дурова задержали в августе 2024-го года в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его обвинили в том, что он причастен к незаконным действиям, совершаемым через Telegram. Бизнесмена взяли под судебный надзор и обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро. Также Дурову запретили покидать Францию. В июле 2025 года этот запрет сняли.