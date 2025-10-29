Отец Илона Маска восхитился красотой российских женщин

Отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска Эррол восхитился красотой российских женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что Эррол Маск прибыл в Россию в июне для участия в «Форуме будущего 2050». Во время своего выступления в московском офисе IT-компании Ivideon Эррол Маск заявил, что женщинам из других стран следует брать пример с россиянок в вопросе ухода за собой. Он также отметил, что в России очень чистые города.

«Научите женщин в других странах ухаживать за собой так же, как это делают в России. <...> Пусть люди приезжают и смотрят сами, как они должны жить», — заявил он.

Ранее Эррол Маск заявил, что его впечатлили слова президента России Владимира Путина о высокоточном оружии.