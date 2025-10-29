В Санкт-Петербурге появятся новые штрафы для хозяев собак

В Санкт-Петербурге приняли новые требования к содержанию собак дома.

Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания, председатель бюджетно-финансового комитета Северной столицы Денис Четырбок.

«Разработанные нормы устанавливают четкие и ясные правила содержания питомцев в городе для того, чтобы обеспечить безопасность — причем как самих владельцев и их собак, так и тех петербуржцев, у кого животных нет», — сказано в посте.

По официальным данным, в Петербурге сейчас 300 тысяч домашних собак.

Согласно нововведению, теперь хозяева должны убирать за питомцами и гулять с собаками только на поводке. Также питомцы опасных пород или достигшие 40 см в холке обязаны быть в наморднике.

По новым правилам собак нельзя оставлять без присмотра вне дома. На уличных выступлениях присутствовать с собакой также запрещено. При этом посещение магазинов, торговых центров и заведениях общепита напрямую не запрещено, но правила устанавливают владельцы.

Четырбок подчеркнул, что нарушители понесут административную ответственность. Законопроект приняли в третьем чтении и направили губернатору Александру Беглову.