Детский омбудсмен Подмосковья призвала усыпить убившего младенца маламута

Собаку, которая напала на младенца в подмосковном поселке Трехгорка, следует усыпить. С таким мнением в среду, 29 октября, выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

© detimo.mosreg.ru

Омбудсмен считает, что «безопасных пород нет» и в очередной раз заявила, что собака должна быть на поводке и в наморднике.

— После того как джек-рассел вот так же напал на трехлетнюю девочку у нас в Подмосковье, перегрыз ей венную артерию, и девочка погибла. По статистике люди, особенно дети, чаще страдают от нападения именно домашних собак. Маламута, который убил ребенка, надо усыпить, — говорится в публикации.

В поселке Трехгорка собака породы аляскинский маламут набросилась на младенца и загрызла его. Ребенок скончался от полученных ран. После гибели младенца возбудили уголовное дело.