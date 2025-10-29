Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск в ходе выступления в московском офисе IT-компании Ivideon заявил, что его впечатлили слова президента России Владимира Путина, назвавшего голос правды высокоточным межконтинентальным оружием. Его слова приводит РИА Новости.

Путин на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию телеканала RT заявил, что правда является секретным стратегическим оружием межконтинентальной дальности, которое помогает российским СМИ побеждать в борьбе за умы и сердца людей. В своем выступлении глава государства отметил большой потенциал молодой команды телеканала и важность использования новых форматов работы.

«Я был очень впечатлен. Я слушал, как Путин говорит понятно, доступно и разумно. В Большом театре он сказал, что лучшее межконтинентальное оружие — это правда», — заявил Маск старший.

Он добавил, что хотел бы самостоятельно использовать эту фразу в будущем. Бизнесмен отметил, что разногласия между Россией и странами Запада вызывают у него сожаление.

До этого глава государства заявил, что пропагандистские штампы современного Запада немногим отличаются от советских.