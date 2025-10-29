На форуме «Сообщество» обсудят вопросы развития инклюзии и формирования общества равных возможностей

На итоговом форуме «Сообщество» в Москве состоится дискуссия, посвященная развитию инклюзии и созданию условий для равноправного участия людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья во всех сферах жизни — от образования и труда до культуры и спорта.

© Пресс-служба форума «Сообщество» ОП РФ.

Эксперты, представители органов власти, НКО, благотворительных фондов и сообществ инвалидов обсудят, как перейти от создания доступной среды к построению по-настоящему инклюзивного общества, где ценность человека определяется не ограничениями, а возможностями.

В центре внимания — поддержка и масштабирование лучших практик и проектов, а также формирование в обществе культуры понимания и принятия.

Модератором сессии, которая станет площадкой для обмена опытом, анализа успешных кейсов и выработки предложений по дальнейшему развитию инклюзивных инициатив в России, выступит первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая.

«Скоро мы откроем наш важный разговор — сессию, посвященную инклюзии, на юбилейном итоговом форуме Общественной палаты “Сообщество”. Жду живого и конструктивного обсуждения с экспертами, общественниками и всеми, кому небезразлична тема создания общества, открытого для каждого. Уверена, что наш диалог станет еще одним весомым шагом к настоящей инклюзии, где ценность человека, его права и возможности — не просто декларация, а реальная практика. Давайте вместе создавать среду, в которой нет места барьерам и стереотипам, ведь важен голос каждого!» — призывает Диана Гурцкая.

Напомним, в 2025 году Общественная палата России отмечает свое 20-летие. Итоговый форум «Сообщество» — ключевое событие юбилейного года —. Он пройдет в преддверии Дня народного единства, 31 октября — 1 ноября, в Москве в Национальном центре «Россия» (г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 18).

Тема форума — «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра».

Портал «Рамблер» — федеральный информационный партнер форума «СООБЩЕСТВО» ОП РФ.