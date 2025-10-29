В российском городе неожиданно скончался велокурьер, которого называли "зачетный дед"
В Челябинске трагически оборвалась жизнь 64-летнего велокурьера Александра Шкробота, известного в городе как «зачетный дед». Мужчина скоропостижно скончался на улице Энгельса во время рабочей поездки, сообщает портал 74.ru.
По информации Госавтоинспекции, Александру стало плохо во время движения на велосипеде. Он успел остановиться, после чего упал. Первоначальные опасения о дорожно-транспортном происшествии не подтвердились — родственники погибшего сообщили, что его смерть не связана с наездом автомобиля.
Александр Шкробт был необычным и уважаемым человеком. Бывший военный, в почтенном возрасте он выбрал активную жизнь и устроился в службу доставки готовой еды. Его работоспособность поражала — за сутки он мог преодолевать на велосипеде до 80 километров. Он работал круглый год, не прекращая поездок даже в сильные снегопады, всегда оставаясь оптимистичным и общительным.
К своему неформальному прозвищу «зачетный дед» он относился с пониманием, видя в нем признание его отеческого отношения к окружающим. Его жизнелюбие и сила духа запомнились многим горожанам, а его внезапная смерть стала потрясением для всех, кто его знал.