Мигранты рассказали о возникших на Ямале проблемах со здоровьем

Семья из Казахстана, переехавшая в Новый Уренгой (ЯНАО) полгода назад, столкнулась с проблемами со здоровьем. Как рассказал корреспонденту URA.RU глава семейства Тимур, первые симптомы появились спустя пару месяцев: начались головные боли и бессонница.

«Раньше проблем не наблюдал подобных, особенно со сном. Головные боли появились спустя пару месяцев, а затем и бессонница. Что еще интересно, у меня и у жены началась здесь перхоть, очень быстро становится жирной кожа головы», — уточнил он.

Собеседник также отметил, что жена периодически себя плохо чувствуют из-за высокого артериального давления. Супруги предполагают, что так проходит акклиматизация и со временем состояние стабилизируется.

