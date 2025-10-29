Названы дата и место прощания с актером Романом Поповым

Церемония прощания с актером Романом Поповым состоится 1 ноября в ритуальном зале при Центральной клинической больнице № 1 в Москве. С 11:00 до 13:00 пройдет гражданская процедура, а с 13:00 до 14:00 — отпевание.

О смерти Попова стало известно 28 октября: он умер на 41-м году жизни. Дом Попова, выставленный семьей на продажу для того, чтобы на полученные деньги оплатить его лечение, до сих пор никто не купил. Юморист Оганес Григорян рассказал, что актер был его ближайшим другом. Своими воспоминаниями о товарище артист поделился в беседе с «ВМ».

Еще в 2022 году актер признался, что долгое время скрывал от общественности свою болезнь. В начале октября 2018 года у него внезапно случились три эпилептических припадка. «ВМ» рассказала о жизненном пути и болезни Романа Попова.

Попов в начале сентября опубликовал обращение к поклонникам, в котором поблагодарил всех за помощь в сборе средств на лечение. Он также заявил, что сборы окончены. Режиссер и актер Антон Богданов выразил соболезнования в связи со смертью артиста и рассказал о его характере.