Синоптик оценил вероятность скорого выпадения снега в европейской части России

В конце октября и начале ноября снега в европейской части России не ожидается. Об этом в четверг, 30 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

© Вечерняя Москва

По его словам, снежный покров пока не ляжет из-за высоких для этого сезона температур, которые вызваны затоком теплых воздушных масс в регион.

— На европейской территории снега на этой неделе и даже в начале следующей не предвидится, об этом пока можно не задумываться. Я скажу, когда первый снегопад будет. Предупредим обязательно, хотя бы за трое суток, — сообщил синоптик в беседе с ТАСС.

Конец октября обещает принести серость и дожди. Начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что ноябрь в Московском регионе порадует хорошей погодой.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова также предупредила жителей города о том, что в Москве снег появится только в середине следующего месяца. В столице пока сохранится теплая погода.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в свою очередь, утверждает, что ноябрь в Москве ожидается облачным и дождливым.