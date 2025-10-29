В российском регионе объявили ракетная опасность

Днем в среду в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В сообщении главы региона уточняется, что ракетная опасность объявлена в городе Белгород, в Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе. Граждан призвали спуститься в подвалы и оставаться там до отбоя опасности.

Спустя некоторое время в телеграм-канале Вячеслава Гладкова появилось сообщение об объявлении отбоя ракетной опасности на указанных территориях.