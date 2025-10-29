Елену Булукову назначили гендиректором МХАТ им. Горького

Елену Булукову назначили генеральным директором МХАТ имени Максима Горького, сообщили в Министерстве культуры РФ. Ранее она работала директором Центрального театра кукол имени С. В. Образцова с мая 2021 года.

© Вечерняя Москва

Булукова является мастером продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) и лауреатом премии правительства РФ в области культуры.

В министерстве подчеркнули, что новый руководитель театра обладает большим опытом управления культурными учреждениями и квалификацией для развития МХАТ имени М. Горького, передает Telegram-канал Минкульта.

Художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман был снят с поста генерального директора МХАТ имени Горького 29 сентября.

11 августа в СМИ появилась информация о том, что на имущество Владимира Кехмана наложили арест в связи с подозрением в получении взятки. До этого был арестован автомобиль «Мерседес-Гелендваген», который, по версии следствия, бывший директор МХАТ получил в качестве взятки.

Ранее сообщалось, что в отношении Владимира Кехмана возбудили новое уголовное дело. Еще одним фигурантом в деле выступает генеральный директор компании-подрядчика Марат Каргинов, привлеченный к ремонту Михайловского театра.