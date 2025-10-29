В Крыму вводят штрафы за публикацию мест размещения ПВО

В Крыму будут вводить штрафы за публикации о местах размещения систем ПВО, военной техники и ряда других, сообщает РИА Новости в среду со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

Так, стало известно, что штрафы в соцсетях и СМИ будут назначаться за публикации мест размещения систем ПВО, последствий терактов и диверсий, военной техники и пунктов временной дислокации военных, иных чрезвычайных ситуаций в Крыму. Штрафы будут варьироваться от трех до 100 тысяч рублей.

Такое решение было принято на заседании госсовета Республики Крым – законопроект поддержали в первом чтении, но для вступления в окончательную силу необходимо пройти второе чтение.