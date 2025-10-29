В Пинежском заповеднике тестируют экологические маршруты

Государственный природный заповедник Архангельской области «Пинежский» меняет подход к экологическому просвещению, разрабатывая и тестируя пешие маршруты для небольших туристических групп.

© М. Меньшикова

Описания готовых треков по особо охраняемой природной территории будут представлены на научно-техническом совете, который состоится в ноябре 2025 года в национальном парке «Русская Арктика».

Директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов напомнил, что заповедные территории всегда были закрыты для туристов, их посещали только ученые и работники заповедника, однако сейчас подход меняется.

«Сегодня перед нами стоит задача – заявить об эколого-просветительском потенциале территории для знакомства с ней наших гостей в ее естественной среде, сохраняя ее контроль», – пояснил он.

Специалистами национального парка «Русская Арктика» разработаны два пеших маршрута по заповеднику протяженностью 10 и 25 километров. При этом маршрут «Экологическая база заповедника – озеро Сычево» уже опробирован.

Участники тестовой фокус-группы не только прошли по территории, но и узнали об особенностях работы заповедника, о флоре и фауне. Это была не просто прогулка по пересеченной местности, а настоящий «увлекательный урок географии на природе».

© М. Меньшикова

В перспективе планируется подготовка восьми маршрутов, которые будут направлены на согласование в Минприроды России. Вдоль троп будут установлены информационные стенды, выделены зоны для отдыха. Все маршруты разрабатываются с учетом допустимой антропогенной нагрузки.

«Маршруты по заповеднику всегда будут эксклюзивным предложением, здесь никогда не будет турпотока в сотни посетителей, – это всегда будут мини-группы экологического туризма. Мы просто меняем подход к экологическому просвещению, делая его более адресным», – подчеркнул Александр Кирилов.

При этом приоритетным направлением для заповедника останется научная и исследовательская работа, а также передача опыта старшего поколения новым кадрам.

Площадь природного заповедника «Пинежский» составляет 51900 га, охранной зоны - 31587 га. В 2025 году единственный заповедник Архангельской области перешел под управление национального парка «Русская Арктика».