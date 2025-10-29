В Госдуме высказались о перспективах четырехдневной рабочей недели в России

Россия может вступить на «мягких путь» перехода к четырехдневной рабочей неделе после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом в среду, 29 октября, заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий призналась, что сама никогда не была сторонником именно четырехдневной рабочей недели. Они объяснила, что переход к такому формату — это крайне трудная задача в условиях нехватки рабочих рук, что сейчас и наблюдается в отечественной экономике.

Депутат отметила, в то же время является сторонником 36-часовой рабочей недели. Она также обратила внимание на общемировые тенденции, в том числе роботизацию и цифровизацию производства. Народная избранница считает, что такими темпами в будущем люди действительно будут работать меньше.

— Мы сегодня обрабатываем огромный объем информации. Воздействие на психофизиологическое состояние человека намного выше, чем лет 50 назад, — передает слова Бессараб газета «КП».

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов уверен, что введение четырехдневной рабочей недели для всех работников в России в настоящее время не представляется возможным.