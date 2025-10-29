Милонов заявил, что Хэллоуин в России должен регистрироваться законодательно

Во всем мире 31 октября традиционно отмечают Хэллоуин, однако в России идут споры о необходимости этого праздника.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что о Хэллоуине нужно говорить правду.

— Хэллоуин — праздник религиозный. И отмечать его могут лишь те, кто придерживается данного религиозного течения. Течение для России крайне странноватое, мракобесное. Ну, мало ли, кто-то, действительно, может поклоняться темным силам, сатане и прочим, — объяснил он.

Парламентарий добавил, что в этом случае нужно официально регистрировать указанную религиозную общину.

— Отмечать его (праздник — прим. «ВМ») без регистрации — грубое нарушение федерального закона, поскольку все религиозные мероприятия у нас проводятся в рамках деятельности официально зарегистрированных общин и организаций, — заключил Милонов в беседе с «Радио 1».

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с предложением заменить праздник Хеллоуин в школах на традиционный фестиваль урожая. Свою инициативу он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2024 году напомнил, что в России празднование Велесовой ночи, в отличие от популярного на Западе Хеллоуина, связано с неоязыческими движениями и воспринимается как угроза истинным ценностям.

Кроме того, депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с инициативой переименовать американский Хеллоуин, традиционно отмечающийся 31 октября, в «день жутких сказок и историй».