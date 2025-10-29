Петров трогательно обратился к покойному Роману Попову

Российский актер Александр Петров назвал своего коллегу по сериалу «Полицейский с Рублевки» Романа Попова смелым и талантливым человеком. Пост, посвященный артисту, он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Петров подчеркнул, что Попов был легким и светлым человеком, который всегда был готов к съемкам, с любовью и искренностью относился к своим коллегам. Он отметил, что с актером было «кайфово играть каждую сцену».

«Сложно использовать это слово "был". Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, очень талантливый человек!» — написал Петров.

О кончине 40-летнего Романа Попова на фоне рецидива рака мозга стало известно во вторник, 28 октября. Известно, что актер впервые столкнулся с онкологическим диагнозом в 2018 году, спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году болезнь вернулась с осложнениями.