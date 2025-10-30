Стало известно, где находится муж осужденной Елены Блиновской

Адвокат Елены Блиновской сообщила, что ее муж все еще находится на СВО. Слова Натальи Сальниковой передает Daily Storm.

В СМИ появилась новость о том, что контракт Алексея Блиновского с Минобороны истек. Однако Наталья опровергла подобные сообщения и отметила, что муж блогерши все еще находится на СВО.

«Это не так. А как он контракт с военным ведомством может истечь? Тогда сколько у нас людей сейчас должно вернуться? Целая куча глупостей!» — высказалась адвокат.

Наталья возмутилась информацией, распространенной финансовым управляющим Блиновской. Она отметила, что у Марии Ознобихиной нет доказательств своих слов.

«У Ознобихиной нет никаких документов на этот счет. Алексей находится в зоне СВО, и это абсолютно точно!» — резюмировала адвокат.

