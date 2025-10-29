Учитель информатики и руководитель ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление омбудсмена Свердловской области Татьяны Титовой о недопустимости прикосновений к школьникам со стороны педагогов.

Ранее Титова призвала педагогов не прикасаться к ученикам ни при каких обстоятельствах, даже если они нарушают порядок. Об этом сообщал портал Ura.ru. Она отметила, что применять физическое насилие по отношению к детям нельзя ни в каком возрасте. «Даже если ребенок ведет себя так, что уже нет никаких сил. Один ребенок это воспримет совершенно нормально, его взяли за руку и вывели, а другой будет считать, что учитель перешел границы индивидуального пространства, потому что тактильность у каждого разная», — сказала омбудсмен. По мнению Титовой, все конфликты необходимо разрешать исключительно словами или в присутствии родителей.

К соответствующему вопросу нужно подходить, исходя из реальной ситуации с конкретным ребенком. Конечно, у каждого ученика есть свое личное пространство, но работающие с ним учителя должны понимать эти границы. Если педагоги знают детей, то, естественно, они не будут применять к ним те методы, которые будут восприняты ребенком неадекватно. Так что учителя должны знать детей. Вопрос только в этом. Понятно, что физическое насилие невозможно. Но в чем проблема, если педагог возьмет одного дерущегося ребенка за руку и отведет его от другого? Если учителям запретят прикасаться к детям, то это породит новые проблемы. Я не вижу проблемы в том, что педагог при необходимости может взять ученика за руку или за плечо... Кроме того, есть категория тактильных детей, которым, наоборот, нужна теплота и внимание со стороны учителя. В особенности это касается учеников младших классов. Порой они сами подходят к педагогам и обнимают их. И что нужно будет делать учителю в случае, если педагогам запретят прикасаться к школьникам? Отталкивать ребенка? Все эти вещи невозможно регулировать нормативно. Михаил Богданов Глава ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет», учитель информатики

