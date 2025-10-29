Филолог объяснила, грамотно ли говорить "осознанный старшеклассник"

Среди редакторов "РГ" возникла дискуссия вокруг конструкции: "кодекс осознанного старшеклассника". Осознанный сам школьник, тогда кем он осознан? (осознанный - это страдательное причастие?). Грамотный человек может так сказать?

Между тем слово "осознанный" вошло в моду: все чаще мы слышим: "осознанный ребенок", "осознанный родитель", "включить осознанность"... Как слово "осознанный" в современной реальности стало другой частью речи и изменило свое значение, рассказала "РГ" профессор НИУ ВШЭ и председатель жюри Международного конкурса зарубежных русистов Марина Королева.

По ее словам, слова "осознанный", "осознанность" пришли из психологии.

"Осознанность - от английского mindfulness, переводной термин. А вот в широком повседневном обиходе оно, на мой взгляд, возникло из того отсека психологии, который я называю "поп-психологией", - прокомментировала Марина Королева. - Об "осознанности" любят рассуждать на страницах глянцевых журналов и в популярных блогах, причем ведут эти блоги зачастую те, кто и психологом-то не является".

"Осознанность" (присутствие "в моменте" здесь и сейчас), по словам Королевой, модная тема, а значит, и модное слово. И значение у него изменилось, если сравнивать с классическим словарным.

"По словарям русского языка, "осознанный" - это страдательное причастие прошедшего времени от глагола "осознать". То есть мы могли бы сказать, например: "осознанная вина". Осознание вины. Осознание, но не осознанность", - объясняет лингвист.

В своем новом популярном значении слово "осознанный" стало прилагательным: "осознанный человек", "осознанный школьник".

"Раньше в таких случаях мы использовали слово "сознательный"! Но это слово, увы, несет в себе коннотации, связанные с советской действительностью, - говорит профессор НИУ ВШЭ. - Но Советского Союза нет уже больше тридцати лет, а советский "призвук" в слове "сознательный" остается. К тому же слово "осознанный" звучит сейчас из каждого утюга, а "сознательный" почти забыто - поймет ли его смысл нынешний студент или школьник? Это вопрос. Скажешь "осознанный школьник" - на тебя повеет психологическим глянцем. Скажешь "сознательный школьник"- кто-то вспомнит пионерские отряды и комсомольские собрания. Трудно сказать, что лучше", - подытожила Марина Королева.