Бедуин и спящая пчела: какие фото победили на конкурсе «Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия»

В конце августа телеканал «Моя Планета» запустил Всероссийский конкурс «Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия», а 28 октября назвал победителей.

Для конкурса принимали работы как фотолюбителей, так и профессиональных фотографов. Номинаций три — «Природа», «Люди», «Путешествия». Снимки могли быть сделаны в любом уголке планеты. В итоге организаторы получили около 5 тыс. фотографий.

Лучшими стали снимок жительницы селения Тинди (автор Дмитрий Купрацевич), серия фото, описывающих путешествие по Мьянме (автор Надежда Николаева), а также фото пчелы, спящей в чашечке цветка (Глеб Коровко). Приз зрительских симпатий забрала работа Кирилла Рябова — «Бедуин», где изображен бедуин, держащий в руках фенека.