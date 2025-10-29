Бедуин и спящая пчела: какие фото победили на конкурсе «Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия»

Газета.Ru
Slide 1 of 27
Васильев Роман. Жук-усач (дровосек) (лат. Cerambycidae)
1/22
Васильев Роман. Жук-усач (дровосек) (лат. Cerambycidae) 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Чазов Александр. Странники Севера
2/22
Чазов Александр. Странники Севера 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Белялова Мария. Хищница
3/22
Белялова Мария. Хищница 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Вячеслав Ложкин. Благородный олень
4/22
Вячеслав Ложкин. Благородный олень 
© Фотоконкурс «Моя планета»

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Денисенко Антон. За облаками всегда светит солнце
5/22
Денисенко Антон. За облаками всегда светит солнце 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Кирилл Рябов. Бедуин
6/22
Кирилл Рябов. Бедуин 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Земнухов Сергей. Колония
7/22
Земнухов Сергей. Колония 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Глеб Коровко. Фиолетовый Сон
8/22
Глеб Коровко. Фиолетовый Сон 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Игорь Иванов. Путешествие в туманный Нижний Новгород
9/22
Игорь Иванов. Путешествие в туманный Нижний Новгород 
© Фотоконкурс «Моя планета»

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Купрацевич Дмитрий. Тиндинка
10/22
Купрацевич Дмитрий. Тиндинка 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Екатерина Дубровская. Молодой беркутчи
11/22
Екатерина Дубровская. Молодой беркутчи 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Лесков Андрей. Восход на реке Куэнга
12/22
Лесков Андрей. Восход на реке Куэнга 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Маланин Константин. Огненный рассвет
13/22
Маланин Константин. Огненный рассвет 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Малыгин Андрей. Закат у мыса Алчак
14/22
Малыгин Андрей. Закат у мыса Алчак 
© Фотоконкурс «Моя планета»

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Машин Ростислав. Ритмы Балтики
15/22
Машин Ростислав. Ритмы Балтики 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Надежда Николаева. Культура и Ремесло Мьянмы
16/22
Надежда Николаева. Культура и Ремесло Мьянмы 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Надежда Николаева. Культура и Ремесло Мьянмы
17/22
Надежда Николаева. Культура и Ремесло Мьянмы 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Надежда Окорокова. Теплый вечер на Джеке
18/22
Надежда Окорокова. Теплый вечер на Джеке 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Павел Ившин. Где раскрашена земля
19/22
Павел Ившин. Где раскрашена земля 
© Фотоконкурс «Моя планета»

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Сергей Межин. Облака вулканов
20/22
Сергей Межин. Облака вулканов 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Смирнов Владимир. Осень в Ивановской области
21/22
Смирнов Владимир. Осень в Ивановской области 
© Фотоконкурс «Моя планета»
Туев Денис. Лежбище
22/22
Туев Денис. Лежбище 
© Фотоконкурс «Моя планета»

В конце августа телеканал «Моя Планета» запустил Всероссийский конкурс «Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия», а 28 октября назвал победителей.

Для конкурса принимали работы как фотолюбителей, так и профессиональных фотографов. Номинаций три — «Природа», «Люди», «Путешествия». Снимки могли быть сделаны в любом уголке планеты. В итоге организаторы получили около 5 тыс. фотографий.

Лучшими стали снимок жительницы селения Тинди (автор Дмитрий Купрацевич), серия фото, описывающих путешествие по Мьянме (автор Надежда Николаева), а также фото пчелы, спящей в чашечке цветка (Глеб Коровко). Приз зрительских симпатий забрала работа Кирилла Рябова — «Бедуин», где изображен бедуин, держащий в руках фенека.

«От хрупкого сна пчелы в чашечке цветка до вечного взгляда девочки из далекого Тинди, от виртуозного жеста рыбака на Инле до древних храмов Багана — вот она, подлинная магия нашей планеты. Эти работы — не просто фотографии, а ключи. Ключи, которые открывают нам дверь в тысячи миров», — отметил главный редактор телеканала Роман Лобашов.